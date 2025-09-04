Tame Impala показал «Loser»

Главную роль в клипе сыграл 32-летний Джо Кири, исполнитель роли Стива Харрингтона в сериале «Очень странные дела» (2016–2025).

По сюжету, главный герой «Loser» ссорится с девушкой и расстроенный идет по магазину, а затем грустит на вечерней улице. В конце видео лицо Джо Кири меняется на лицо Кевина Паркера, лидера Tame Impala. При этом Паркер оказывается одетым в ту же одежду, что и Кири.

Tame Impala

«Loser» – второй сингл Tame Impala в 2025 году. Ранее группа представила песню «End of Summer» с девятиминутным клипом. Если «End of Summer» был вдохновлен хаус-музыкой, то «Loser» получился ближе к инди-року. Пока Tame Impala не объявляли о выходе нового альбома, но не исключено, что обе песни на нем появятся. Их последняя на сегодня пластинка «The Slow Rush» вышла пять лет назад, в 2020 году.