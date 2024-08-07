Дрейк выложил в интернет свой архив с песнями и видео

Записи можно послушать на сайте 100gigs.org. Новые треки выложены в папке «New», но на сайте есть и много других интересных материалов. Это кадры со съемочных площадок клипов и из-за кулис, концертные ролики. Помимо аудио- и видеозаписей, Дрейк поделился забракованными версиями обложек альбомов, включая его последнюю на сегодня работу «For All the Dogs» (2023). Все материалы с 100gigs.org можно не только послушать и посмотреть, но и бесплатно загрузить к себе.



Drake

Сам Дрейк опубликовал скриншот архива в соцсетях 6 августа, а его лейбл OVO Sound подтвердил его легитимность.

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В некоторых видео с сайта 100gigs.org обнаружилась любопытная информация. Оказывается, Дрейк хотел, чтобы в записи его хита «Hotline Bling» поучаствовал Future. Но в студии рэпера отговорили от этой идеи. В другом ролике видно, как Дрейк исполняет мелодию, из которой потом вырастет припев «Yikes» Канье Уэста.