Дрейк стал рекордсменом на Spotify

Дрейк стал первым в истории музыкантом, которому удалось достичь такого результата.



Drake

Сайт ChartMasters подтвердил эту информацию, подсчитав, что у исполнителя всего 35,7 миллиарда прослушиваний его собственных треков и еще 14,3 миллиарда — песен, в записи которых он принимал участие. В общей сложности получается чуть больше 50 миллиардов.

Один только его трек "God’s plan" (2018) пользователи прослушали 1,67 миллиарда раз.

Сам рэпер также поделился этой новостью в своем твиттере.

Следующий его альбом "Certified lover boy” выйдет в 2021 году.