Любимая музыка баскетболистов НБА: что слушают спортсмены

Пока в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) летний перерыв, мы расскажем о музыкальных предпочтениях некоторых игроков.

Лука Дончич

Словенский игрок «Даллас Маверикс» предпочитает сербских исполнителей. Песня Веры Матович «Miki Milane» — его любимая. В плейлисте Дончича часто встречается Ceca — одна из самых популярных сербских исполнительниц. В народе она известна как «сербская мать».

Возможно, именно Ceca вдохновит Луку и его команду на новые свершения. Букмекерские конторы из подборки Legalbet предлагают online-ставки на Дончича. Они дают коэффициенты от 5.00 на то, что словенец получит приз MVP (самому ценному игроку) по итогам сезона-2023/24. На его конкурента Николу Йокича предлагают котировки от 4.10, а на Янниса Адетокумбо — от 4.80.

Леброн Джеймс

В плейлисте Джеймса множество жанров: хип-хоп, джаз, классическая музыка. По его словам, каждый из них предназначен для разных частей его повседневной жизни. Когда Леброн занимается в тренажёрном зале, он слушает исключительно хип-хоп, а когда приходит время расслабиться, включает джаз. Классическая музыка помогает игроку «Лос-Анджелес Лейкерс» успокоиться, чтобы быть сосредоточенным и готовым к игре.

Кевин Дюрант

Дюрант — большой поклонник Drake. Кевину нравится его второй студийный альбом «Take Care». По словам Дюранта, «The Ride» — его любимая песня, а композиция «Crew love» лучше всего помогает ему настроиться перед игрой. Это неудивительно, ведь в ней Drake поёт о любви к команде. Баскетболист утверждает, что это первый альбом, который позволил ему по-настоящему испытать эмоции от музыки.



Drake

Джейсон Тейтум

Форвард «Бостон Селтикс» предпочитает хип-хоп исполнителей: Nipsey Hussle, Meek Mill и J.Cole. Многие песни в плейлисте Тейтума повторяются — «Middle Child» J.Cole и «Double Up» Nipsey Hussle, например. Возможно, именно они настраивают его на игру.

Девин Букер

Предматчевый плейлист Девина Букера схож с предпочтениями Джейсона Тейтума. Но в нём есть и другие исполнители: Big Sean, SZA и Frank Ocean. Защитник «Финикс Санз» особо отмечает песню «Sicko Mode» от Drake и Travis Scott.