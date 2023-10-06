Дрейк выпустил альбом For All The Dogs, где переизобрел себя

В лонгплей вошло 23 трека, включая фиты с Teezo Touchdown, 21 Savage, SZA, Bad Bunny, Lil Yachty и другими артистами.

Долгожданная пластинка увидела свет спустя ряд переносов релиза. Изначально планировалось, что полноформатник выйдет летом, однако Дрейк отложил премьеру на сентябрь, а затем и на октябрь. Артист перенёс дату альбома с 22 сентября на 6 октября, чтобы приурочить её к выходу из печати своей поэтической книги "Titles Ruin Everything". Обложку к альбому нарисовал шестилетний сын исполнителя Адонис.



Drake

На новой пластинке Дрейк возвращается к привычной глубокой и цепляющей лирике, мелодичным распевным хукам, совмещению трэп и R&B-саунда, а также вайбу Торонто.

Ранее артист опубликовал сингл Slime You Out (2023), который вошел в новый альбом, и сравнялся с Мадонной по количеству хитов в топ-1 чарта Billboard Hot 100.

Предыдущий сольный лонгплей Дриззи Honestly, Nevermind вышел в июне 2022-го и дебютировал под номером один в хит-параде Billboard 200.