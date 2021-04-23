Егор Крид спел «(Не)идеальна»

Трек посвящен будущим изменам, которые инфантильный герой песни предлагает простить друг другу, и помнить только лучшее из отношений.
Но самого юного певца пока больше волнует только внешность. Для поддержки релиза певец объявил в соцсетях о специальной акции, в рамках которой девушки должны сняться без косметики и прислать ему свои фотографии. Для сравнения участницам флэш-моба предлагается приложить свое фото и в макияже.
«Девушки, запомните, ваша не идеальность заключается в вашей индивидуальности. Будьте собой!», - написал Егор Крид.
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