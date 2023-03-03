Элджей выпустил «лучший» альбом «Sayonara bоль»

В релиз, вышедший на сервисе "VK Музыка", вошло 14 треков.

«Концепция альбома — это поиск нового себя и импульса для движения дальше. Боль как связывающая нить этого трехлетнего пути и всех песен в альбоме. Пренебрегать ею не стоит, принять и отпустить, считаю лучшим вариантом, чтобы идти дальше», - рассказал Элджей.



Элджей

К работе над альбомом музыкант приступил в конце июля 2022 года. Тогда Элджей и его команда 143 уехали в кемп на несколько недель, чтобы заняться будущим релизом. В своем телеграм-канале Алексей Узенюк рассказал, что это его лучший альбом.