Morgenshtern и Элджей снова выпустили клип «Cadillac»

Два скандальных рэпера экранизировали свой бэнгер, из-за которого якобы поругались. Затем клип был удален, и вот снова появился. Интересно, что в подписи к ролику «Cadillac» имя Morgenshtern’а снова стоит первым.

Парни устроили фейерверки во дворе, поиграли в баскетбол и посорили деньгами. Конечно же, в кадре засветились их автомобили. Получился простой ролик, иллюстрирующий вполне будничные занятия хип-хоп-звёзд.



Элджей и Morgenshtern

Morgenshtern также опубликовал пост, в котором рассказал, как был рад предложению Элджея записать фит, и поздравил коллегу с днём рождения. Алексею сегодня исполнилось 26 лет.

«Да, три года назад я делал на тебя «ИзиРеп» и считал твоё творчество ущербным, но чуть погодя я прозрел, научился чувствовать музло и осознал всю гениальность слепого чувачка. В те годы ни одна пьянка или вписка не обходилась без твоего бархатного голосочка», — обратился к коллаборатору Morgenshtern.

Клип набрал почти миллион просмотров всего за три часа с момента премьеры.