Элджей, Slava Marlow и The Limba хейтят любимую

Мировой суд лишил рэпера Элджея (Алексея Узенюка), который отказался от прохождения медицинского освидетельствования, и лишил на 1 год и 7 месяцев права управления транспортным средством. Об этом ТАСС сообщили в суде. Элджей "Суд признал Узенюка А. виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). Ему назначено наказание в виде...

Мировой суд лишил рэпера Элджея (Алексея Узенюка), который отказался от прохождения медицинского освидетельствования, и лишил на 1 год и 7 месяцев права управления транспортным средством. Об этом ТАСС сообщили в суде. Элджей "Суд признал Узенюка А. виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). Ему назначено наказание в виде...

"Судебный участок мирового судьи номер 160 зарегистрировал дело о привлечении Узенюка А.К. к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ", - сказали в суде. Элджей Там добавили, что суд рассмотрит дело 23 июня. Статья 12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) предусматривает санкцию в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными...

"Судебный участок мирового судьи номер 160 зарегистрировал дело о привлечении Узенюка А.К. к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ", - сказали в суде. Элджей Там добавили, что суд рассмотрит дело 23 июня. Статья 12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) предусматривает санкцию в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными...

Мировой суд в Москве рассмотрит дело рэпера Элджея, который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения и отказался от медосвидетельствования.

Трек длится всего полторы минуты, чтобы вписаться в формат ТикТока. Автор песни - сам Eldzhey и Степан Озеров. Релиз вышел на лейбле Universal Music. «Я хулиган, как Симпсон Барт», - поет под незатейливые биты Элджей, рассуждая о том, что крашеные волосы - это, оказывается, голос поколения... Элджей

Трек длится всего полторы минуты, чтобы вписаться в формат ТикТока. Автор песни - сам Eldzhey и Степан Озеров. Релиз вышел на лейбле Universal Music. «Я хулиган, как Симпсон Барт», - поет под незатейливые биты Элджей, рассуждая о том, что крашеные волосы - это, оказывается, голос поколения... Элджей

Элджей составил макси-сингл из трех бодрых танцевальных треков с ироничным напоминанием об успехе хита «Розовое вино», и не обремененными смыслом текстами. Запись и сведение прошли на студии Creamy (там же, кстати, писалось и «Розовое вино»). Релиз вышел на лейбле Universal Music Group. Элджей Сам Элджей не высказался про этот сингл. В целом, релиз выглядит необязательным и скорее сливом старых не пригодившихся никуда треков.

Элджей составил макси-сингл из трех бодрых танцевальных треков с ироничным напоминанием об успехе хита «Розовое вино», и не обремененными смыслом текстами. Запись и сведение прошли на студии Creamy (там же, кстати, писалось и «Розовое вино»). Релиз вышел на лейбле Universal Music Group. Элджей Сам Элджей не высказался про этот сингл. В целом, релиз выглядит необязательным и скорее сливом старых не пригодившихся никуда треков.

Элджей выпустил сольный трек и клип «Lamborghini Countach», закрыв для себя выбор, озвученный на днях Моргенштерном и Тимати (смотреть клип).