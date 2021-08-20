Элджей, Slava Marlow и The Limba хейтят любимую

Под незатейливый фортепианный наигрыш и шаблонные гармонии три рэпера нашептывают лирический текст о том, как девушка не может отпустить героя песни, причем пронзительный фальцет Славы Марлоу дает эмоциональные акценты. Впрочем, идиллия заканчивается довольно быстро: очень скоро парни уверяют, что девушка зависит от «порошка», а еще она волочится за всеми, кто наливает ей третий стакан, - и ситуацию не меняет то, что парни очень любят «ее фейс, ее тити» (да-да!). И даже дисс Андрею Губину тут звучит дипломатичнее.
«Это точно не боевик, не герой чартов. Тогда зачем вообще нужна эта как-бы-баллада, от лирических нашептываний переходящая в жесткий женоненавистнический потоп? Парни не заморочились даже на хуки. Просто идут по стандартному гармоническому квадрату, по которому половину песен мирового репертуара написана, безо всяких там изысков или хотя бы находок. Звук не меняется весь трек. Это просто халтурка. От Элджея другого уже и не ждешь, но от Лимбы и особенно Марлоу... Похоже, все трое находятся в глубоком творческом кризисе», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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