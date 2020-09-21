Элджей выбрал между «Ламбо» или «Феррой»

Это первый сингл Элджея после его фита «Lollipop» с Моргенштерном. И он отвечает на главный вопрос русских рэперов однозначно: «Lamborghini Countach». Под мелодический трэп Элджей депрессивно заявляет об утрате интереса к роскоши и богатству.

Клип снят режиссером Яном Бохановичем и похож на рекламный ролик упомянутой автомашины. Причем сам Элджей явно боится даже прикоснуться к дорогому авто, взятому в аренду, и лишь ходит около него и слегка поглаживает. За рулем его тоже не видно, - вряд ли доверили. Зато много кадров, где он страдает от депрессии дома или в ресторане.



Элджей в клипе