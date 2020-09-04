Morgenshtern получил мультиплатину и подпел Элджею в Lollipop

В офисе лейбла Zhara Music, издавшего «Легендарную пыль», состоялась церемония чествования одного из самых успешных российских артистов современности. Альбом, который был записан Morgenshtern'ом (Алишером Валеевым) всего за неделю, получил мультиплатиновый статус.



Morgenshtern и его битмейкер Slava Marlow с платиновыми дисками

Кроме того, все десять песен релиза стали платиновыми по отдельности. Это значит, что количество проданных копий каждой композиции перевалило за 100 тысяч.

«Недельку повеселились в прямом эфире и КАЖДЫЙ трек с альбом стал платиновым», - иронизирует Morgenshtern.

По традиции подобный результат отмечают вручением платинового диска в рамочке. Такими сертификатами были отмечены и сама пластинка, и каждый трек на ней. Алишер и его соавтор Slava Marlow забрали по комплекту. Всего было отлито 23 диска.

Сегодня же вышел фит Моргенштерна с Элджеем - Lollipop.

Критики тут же указали на явную схожесть нового трека с суперхитом группы «Руки Вверх» - «Песенка (Ла-Ла-Ла)» из альбома 1998 года «Сделай погромче». В кредитах авторами песни Lollipop указаны битмейкеры Diamond Style, которые делали с Элджеем хиты «911», и иронично написали у себя в паблике:

«В комментариях можно написать, откуда "опять всё спиз*или"».

Авторы уточняют, что выкупили у Сергея Жукова роялти «за сотку». Ранее так же сделали немцы ATC, напомним. Песня тогда вышла под названием «Around The World», а Жуков рассказал, что они «заработали на одной песне больше, чем за все предыдущие годы», а именно «в течение трех лет мы получили с одной песни больше $1,5 млн».

Эстетика самого клипа отсылает к винтажному в духе 70-х видео Дрейка и Migos «Walk It Talk It». Моргенштерн демонстрирует технику «бейби-войса», отчего его вокал почти неузнаваем.