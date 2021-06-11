Элджея будут судить

"Судебный участок мирового судьи номер 160 зарегистрировал дело о привлечении Узенюка А.К. к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ", - сказали в суде.



Элджей

Там добавили, что суд рассмотрит дело 23 июня.

Статья 12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) предусматривает санкцию в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Как сообщал в конце мая ЦОДД, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился Элджей с признаками алкогольного опьянения. Музыкант отказался от медицинского освидетельствования. После этого ЦОДД обратился в прокуратуру и МВД.