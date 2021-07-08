Пьяного Элджея лишили прав на полтора года

Мировой суд лишил рэпера Элджея (Алексея Узенюка), который отказался от прохождения медицинского освидетельствования, и лишил на 1 год и 7 месяцев права управления транспортным средством. Об этом ТАСС сообщили в суде.



Элджей

"Суд признал Узенюка А. виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). Ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год и 7 месяцев", - сказал собеседник агентства.

В ночь на 26 мая на проспекте Маршала Жукова был остановлен автомобиль, за рулем которого находился рэпер Элджей с признаками опьянения. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.