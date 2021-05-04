Jony победил в «Маске» и выпустил «Камнепад»

«Я не видел, они падали. Они падали, камнепад на меня...», - страдальчески поет Jony под рваные биты Тима Огнева.
«Брат Jony, с премьерой! Мы долго готовили этот трек с тобой, и получилось очень круто», - говорит о песне сонграйтер Тим Огнев.
Победителем второго сезона телешоу «Маска» на НТВ стал Крокодил, под маской которого скрывался певец Jony.
Вот как он прокомментировал победу и выход песни:
«Я так счастлив! Вчера был грандиозный день! Спасибо Филиппу Киркорову за то, что собрал нас всех вместе и устроил незабываемый вечер! К сожалению, вот и закончилось шоу «Маска». Это были невероятно плодотворные три месяца моей жизни. За это время я обрёл множество друзей и поработал с ооочень крутыми и талантливыми режиссёрами, постановщиками, хореографами, ребятами из балета, музыкантами, преподавателями по вокалу. Вы сами всё знаете, я безумно проникся вами и очень ценю каждого из вас! Благодаря нашим мега креативным дизайнерам по костюмам мне довелось побывать в образе Крокки. Кстати, хоть на первый взгляд костюм и кажется неподъемным и громоздким, на самом деле практически никакого дискомфорта я в нем не испытывал, только кислорода не хватало. И честно говоря, даже не знаю, это я выбрал костюм, или он меня. Также хочу выразить свою благодарность нашему неподражаемому жюри за все сказанные ими комплименты и напутствия...
... Даже будучи больным ангиной, я выкладывался на репетициях и съемках на все 100%, т.к. знал, что попросту не могу подвести такое огромное количество людей, которые в меня верят. Это наша с вами общая победа! И я безмерно благодарен каждому из вас за поддержку и тёплые слова!!!! В качестве моей благодарности к вам, сегодня состоялся релиз долгожданной песни «Камнепад». Искренне надеюсь, что мой подарок придётся вам по душе и будет долгое время радовать вас. Ещё раз огромное спасибо каждому, кто принимал участие в этом процессе!!! Искренне ваш Крокки!!!»
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