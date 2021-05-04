Jony победил в «Маске» и выпустил «Камнепад»

Победителем второго сезона телешоу «Маска» на НТВ стал Крокодил, под маской которого скрывался певец Jony.

Вот как он прокомментировал победу и выход песни:

... Даже будучи больным ангиной, я выкладывался на репетициях и съемках на все 100%, т.к. знал, что попросту не могу подвести такое огромное количество людей, которые в меня верят. Это наша с вами общая победа! И я безмерно благодарен каждому из вас за поддержку и тёплые слова!!!! В качестве моей благодарности к вам, сегодня состоялся релиз долгожданной песни «Камнепад». Искренне надеюсь, что мой подарок придётся вам по душе и будет долгое время радовать вас. Ещё раз огромное спасибо каждому, кто принимал участие в этом процессе!!! Искренне ваш Крокки!!!»