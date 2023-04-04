Macan потеснил Инстасамку в чарте «Яндекс-музыки»

Трек «Asphalt 8» с отсылкой к одноименной компьютерной игре явно намерен стать главным хитом весны — меньше чем за сутки «Asphalt 8» поднялся на первую строчку чарта. Еще до лидерства в чарте, трек стал самым прослушиваемым в первый уик-энд после релиза и занял вершину суперлонча. На это также повлияла система персональных рекомендаций Яндекс Музыки: Моя волна заметила растущий интерес слушателей к треку, подхватила его и повлияла на взлет «Asphalt 8» в чарте.

В своем треке Macan сравнивает тернистый путь к успеху с гонкой азартных игроков, где есть место и взлетам, и падениям. «Asphalt 8» — воплощение идеи о том, что вся жизнь — гонка, и куда бы ты ни гнал, важно сохранять голову и не менять курс, что бы ни случилось.



Macan

Сейчас в чарте Яндекс Музыки сразу несколько песен Macan: «Asphalt 8», «Пополам» и «Кино».

В прошлом году концерты исполнителя стали одними из самых популярных событий в стране: они попали в топ-10 Яндекс Афиши сразу в 12 городах и удерживались в них 236 дней, а Macan вошёл в топ самых популярных гастролирующих артистов по итогам 2022 года.