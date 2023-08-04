Мэйби Бэйби вообразила себя «Барби из трущоб»

Этот трек стал четвертым синглом экс-участницы «Френдзоны» с момента выхода ее сольного альбома «Мэйбилэнд». И это тин-поп, который стал интерполяцией песни «Барбисайз», вышедшей в 2021 году, с отсылками к индийскому фильму «Миллионер из трущоб».

В песне «Барби из трущоб» Мэйби Бэйби поет о своем успехе, богатстве и красоте, сравнивая себя с Барби из трущоб.

«Миллионерша из трущоб. У меня включен Barbie-mod. Они приходят, как в музей, в мой километровый гардероб, - поет Мэйби Бэйби. - Денежная подушка — крепкий сон. Все мои строки — первый сорт. Из своих платиновых дисков могу построить целый дом».



Мэйби Бэйби

Песня была спродюсирована XWinner и Gore Ocean, а в написании текста также участвовал Галат. Релиз сингла состоялся на лейбле Booking RM.