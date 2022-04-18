«Френдзона» официально объявила о распаде

Соответствующее заявление участники сделали на своем последнем концерте в московском «Главклубе» 17 апреля 2022 года, сообщает Intermedia. Первым новость сообщил поклонникам со сцены участник коллектива Кроки Бой (Владимир Галат). Он не стал называть причин распада, сославшись на то, что озвучивать их в нынешних обстоятельствах не так просто.

- «Френдзона» 2018-2022. С прискорбием вынуждены сообщить, что группа Френдзона завершает свою творческую деятельность. Спасибо, что были с нами. Это был прекрасный путь. Не забывайте, что мы вас любим, но только как друзей, - написали музыканты в соцсетях.





Параллельно солистка «Френдзоны» Мэйби Бэйби (Виктория Лысюк) объявила о работе над своей первой полноформатной сольной пластинкой «Мэйбилэнд», дата релиза которой пока не известна. В активе певицы уже есть шестипесенный ЕР «Только если в щечку», увидевший свет в 2018 году.



Мэйби Бэйби

На днях группа представила свой прощальный трек «Кусай». Впереди у «Френдзоны» концерт в петербургском клубе «Морзе» 24 апреля 2022 года.