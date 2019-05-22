Московские чиновники хотят запретить группу «Френдзона»

Прокуратура в свою очередь направила копию обращения омбудсмена в правительство Москвы, говорится в сообщении департамента.

"Департамент обратился в муниципалитеты с просьбой обратить внимание опекунов, попечителей и приёмных родителей на то, что видеоклипы и тексты группы "Френдзона" могут быть опасны для их детей. Предложение носит рекомендательный характер", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя ведомства Екатерину Бербер.

В конце прошлого года в российских регионах уже был отменен ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона". Молодежный парламент при Госдуме в связи с возникшей проблемой провел круглый стол с участием депутатов, представителей профильных ведомств и ряда рэперов. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека участники рассказали о произошедшем президенту РФ Владимиру Путину, который отметил, что причины отмены концертов надо выяснять.

Тур-менеджер группы "Френдзона" рассказала Би-би-си, что не видела письма.

"Мы не знаем, кто первоисточник всех проблем, кому насолила "Френдзона". По-моему, в России есть более серьезные проблемы, чем подростковая панк-группа. Тексты группы просто отражают подростковую реальность, мы не понимаем, почему на нас ополчились", - сказала тур-менеджер.

По ее словам, перед весенним туром коллектив провел экспертизу в Роскомнадзоре, предоставив туда все тексты песен.

Эксперты "Центра специальных расследований и экспертиз" (результаты исследования выложены на сайте Роскомнадзора) пришли к иным выводам.

"Вероятность причинения вреда здоровью и (или) развитию детей, достигших возраста 12 лет, информацией, содержащейся в текстах песен группы "Френдзона" и артиста Мейби Бейби, не имеется", - сказано в выводах экспертизы.

Эксперты подтвердили, что творчество группы относится к категории 12+ (а подростки и составляют основную аудиторию группы).

"И это помогло: весной прокуратура приходила на концерты, но они читали экспертизы и понимали, что нам нечего предъявить", - рассказала тур-менеджер группы, представившаяся Наной. - "Френдзона" защищена Роскомнадзором. Мы не хотим с ними враждовать, а хотим дружить".

Весенний тур "Френдзоны" прошел без отмен концертов.

Роскомнадзор признал приемлемой для 12-летних в том числе и песню "Пурпурное небо" о неразделенной любви, герой которой хочет резать себе руки. В частности, к этой песне у уполномоченных по правам ребенка в разных регионах России были претензии - в ней видели пропаганду суицида.

Из шутливой песни "Не берет трубку", где лирический герой страдал, что не может дозвониться наркоторговцу, сделали романтическую, убрав из нее слово "драгдилер" и все упоминания о наркотиках - теперь можно подумать, что в песне поется о не берущем трубку любимом человеке.

Песни "Бутылочка", также вызывавшей нарекания во время осеннего тура группы, в экспертизе Роскомнадзора нет. В песне героиня осознает свое влечение к другой девушке: потенциально текст подпадал под закон о гей-пропаганде. Тур-менеджер Нана объяснила, что "Бутылочку" группа не будет исполнять на концертах.

В мае вышла новая песня группы "Любимая школа": по ее сюжету девочке снится, как она поджигает свою школу. В конце героиня песни просыпается в ужасе. Эту песню группа тоже решила не петь вживую.

Концерт "Френдзоны" в Москве должен пройти в октябре.