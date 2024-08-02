Kill Eva и Мэйби Бэйби поигрались в «Popstars»

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Поп-певица Мэйби Бэйби и гиперпоп-певица Kill Eva представили совместную песню и клип «Popstars» (смотреть клип).

За основу энергичной композиции, спетой от лица самодостаточной девушки, взята сольная работа Kill Eva «Popstars», вышедшая в феврале. В свежем треке переработан инструментал и добавлена партия Мэйби Бэйби.

На песню было снято видео в гламурном стиле нулевых. В нем исполнительницы весело проводят время: танцуют в магазинах, пускают мыльные пузыри, смотрят на рыб в аквариуме.

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Kill Eva и Мэйби Бэйби
Kill Eva и Мэйби Бэйби

Kill Eva приобрела известность в прошлом году после выхода сингла Psycho Dreams, записанного с музыкантом Encassator.

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