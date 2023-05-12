Мэйби Бэйби назвала свою попу иконой

В создании аранжировки участвовал Андрей Чернышев, а музыкальным продюсером трека стал XWinner. Релиз сингла состоялся на лейбле Booking RM.

«Моя попа икона... я не Мадонна», - утверждает в песне Мэйби Бэйби.



Мэйби Бэйби

Сингл «Shimmy Shimmy Ya!» выпущен в преддверии большого концертного тура Мэйби Бэйби, который стартует 19 мая с концерта в московском клубе 1930 Moscow и продолжится 21 мая в петербургском Aurora Concert Hall. Затем с 23 мая по 17 июня исполнительница проедет с концертами от Калининграда до Иркутска.