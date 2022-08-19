Мэйби Бэйби выпустила «Мэйбилэнд»

В новый альбом вошло 16 треков. Певица сравнивает «Мэйбилэнд» с американскими горками.
«16 песен – как 16 аттракционов, среди которых каждый найдёт свой любимый, но, не прокатившись на всех, не прочувствуешь весь спектр эмоций», – говорит Мэйби Бэйби.
По словам Мэйби Бэйби, этот альбом она задумала еще два года назад.
«За 4 с небольшими года моей музыкальной деятельности я успела примерить на себя большое количество жанров и настроений. 2 года назад я задумалась о полноценном большом альбоме, и тогда начали появляться первые наброски. У меня есть слушатели, которые полюбили меня за наивные и милые песни, есть те, кто полюбил меня за едкие панчлайны и рэп-куплеты. Я не знала каким будет альбом и надо ли выдерживать одну стилистику на протяжении всей пластинки, но я точно знала, что хочу отдать себя полностью работе над этим релизом и показать картину мира «Мэйби Бэйби» целиком. Поэтому мы с моей любимой командой начали просто писать, писать и откладывать, не думая ни о чем. И, когда было принято решение дать альбому имя «Мэйбилэнд», все паззлы сложились в правильную картину. Парк развлечений имени меня, место, где люди могут увидеть всю палитру красок: от радости до страха, от драйва до умиротворения. И это именно то, как я видела свой первый альбом, в нем я такая, какая есть! Добрая и злая, мечтательная и рассудительная, весёлая и грустная».
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