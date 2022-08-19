Мэйби Бэйби выпустила «Мэйбилэнд»

Соответствующее заявление участники сделали на своем последнем концерте в московском «Главклубе» 17 апреля 2022 года, сообщает Intermedia. Первым новость сообщил поклонникам со сцены участник коллектива Кроки Бой (Владимир Галат). Он не стал называть причин распада, сославшись на то, что озвучивать их в нынешних обстоятельствах не так просто.







- «Френдзона» 2018-2022. С прискорбием вынуждены сообщить, что группа Френдзона завершает свою творческую деятельность. Спасибо, что были с нами