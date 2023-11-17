Мэйби Бэйби повзрослела и стала «Shawty»

Релиз альбома, включающего 11 треков, состоялся эксклюзивно на платформе «VK Музыка».
«Альбом «Мэйбилэнд» был завершающим этапом в моем образе невинной девочки. А «Shawty» — это альбом обо мне как о самоуверенной взрослой крутой девушке. Как минимум этим он на голову выше. Еще «Shawty» — это репрезент-альбом. В нем будет много крутых строчек. Я сделала большой упор текст, но не забыла также о звуке», - считает Мэйби Бэйби.
Артистка отметила, что звук «Shawty» представляет собой новое и свежее для музыкальной индустрии.
«Если люди, которые любят меня за рэп, захотят услышать строки от меня — они там это услышат. Для тех, кто хочет просто покачаться и послушать музыку, он тоже будет очень приятным», - говорит Мэйби Бэйби.
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