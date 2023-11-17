Мэйби Бэйби повзрослела и стала «Shawty»

Этот трек стал четвертым синглом экс-участницы «Френдзоны» с момента выхода ее сольного альбома «Мэйбилэнд». И это тин-поп, который стал интерполяцией песни «Барбисайз», вышедшей в 2021 году, с отсылками к индийскому фильму «Миллионер из трущоб».

