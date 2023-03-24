Мэйби Бэйби купит мужу «ролексы, сумку и кольцо»

«Если будет нужно — заплачу, honey boy, не думай про бабло. Если будет муж, ему куплю ролексы, сумку и кольцо. Аромат «Hollywood», у, Gold status Maybach. Её вайбы - ку-ку, у, такая зайка», - поет исполнительница.

По мнению создателей, трек представляет собой «очаровательный репрезент на сочном саунде от XWinner и Gore Ocean».

«Окружая себя ослепительной роскошью, Мэйби не забывает подчеркнуть свое уличное происхождение — вчерашняя «девчонка с блока» непринужденно катается на Майбахе, шопится в топовых бутиках и дарит ролексы своим бойфрендам», - говорится в описании релиза.

Сама Мэйби Бэйби характеризует свою новую работу, как «поп-хит с колкими панчлайнами и запоминающимся припевом».

««Зайка» — это первый сингл за последние полгода, который благодаря тик-току стал популярен ещё до выхода», — говорит певица.



Мэйби Бэйби

В честь выхода сингла артистка совместно с VK Музыкой разыграют эксклюзивный мерч — футболки с принтом, созданным лично Мэйби самой выдающейся частью её тела.