Про Горбушку снимут документальный фильм

Фильм расскажет о прошлом и настоящем культового культурного пространства Москвы.

Типовой дворец культуры при авиационном заводе был построен в конце 30-х годов прошлого века, но известность и культовый статус он приобрёл лишь спустя 50 лет, когда два комсомольца — Игорь Тонких и Александр Ларин — организовали при ДК клуб филофонистов. Постепенно небольшая организация меломанов превратилась в крупнейший в мире пиратский рынок, сцена ДК открыла двери для лучших российских и западных рок-групп, а сама «Горбушка» стала не просто местом глобальной тусовки и гигантским маркетплейсом, а настоящим окном в мир.



Guano Apes в ДК Горбунова 16.01.2010

В своём документальном исследовании авторы сериала будут опираться исключительно на свидетельства очевидцев и непосредственных участников зарождения легендарной «Горбушки». Своими историями поделятся Гарик Сукачёв, Сергей Галанин, Дмитрий Гройсман, Пётр Каменченко, Александр Ф. Скляр, Армен Григорян, Игорь Журавлёв, Кирилл Немоляев, Эркин Тузмухамедов, Евгений Маргулис, Александр Минаев, Сергей Воронов, Андрей Большаков, Вадим Степанцов, Алексей Ларин и многие другие музыканты и старожилы «Горбушки».

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Одной из задач, которую поставили перед собой создатели проекта, — сформировать у зрителя ощущение единого художественного пространства, чтобы переход между настоящим и прошлым был максимально незаметным. Герои фильма проведут одну ночь в легендарной «Горбушке», где вместе с авторами реконструируют исторические события. Ещё одной уникальной особенностью сериала станет наличие мультипликации, персонажи которых станут полноценными героями сериала и будут интегрированы в документальные кадры.

Над фильмом работает продюсерский центр «Мувистарт» создавший для онлайн-кинотеатра Okko суперхитовый документальный байопик «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте». Режиссер-постановщик сериала — Тимур Федоров, известный по работе над проектом «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» в качестве режиссера монтажа. «Мотор» творческой команды проекта — креативный продюсер еженедельной программы «Квартирник Евгения Маргулиса», музыкальный продюсер Александр Юрасов.

Премьера нового 3-серийного документального проекта «Горбушка. Сердце московского рока» состоится в конце 2025 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.