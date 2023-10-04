Спектакль Юрия Башмета «Евгений Онегин» появится в OKKO

Запись спектакля «Евгений Онегин» в авторской версии Юрия Башмета с участием Константина Хабенского и Ольги Литвиновой, который состоялся в Воткинске 4 сентября 2023 года, станет доступной пользователям онлайн-кинотеатра «Окко» с 5 октября 2023 года.

Запись будет доступна как подписчикам кинотеатра, так и зрителям без какой-либо действующей подписки.



Спектакль Юрия Башмета «Евгений Онегин»

Спектакль состоялся 4 сентября на родине П.И. Чайковского в небольшом городе Воткинске Удмуртской Республики. Мероприятие было организовано Русским концертным агентством в рамках проекта «Путь Чайковского» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Удмуртской государственной филармонии и Администрации города Воткинска.

В концерте приняли участие известные актеры театра и кино: народный артист РФ Константин Хабенский, Ольга Литвинова; оперные солисты: Елизавета Нарсия, Ирина Шишкова, Илья Кутюхин, Ярослав Абаимов, Олег Цыбулько, Анастасия Бибичева и уроженка Удмуртии Александра Саульская-Шулятьева; Академическая хоровая капелла Удмуртии, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», дирижер – народный артист СССР Юрий Башмет. Режиссер – Илья Ильин.

Всего постановку увидели более 500 тыс. человек: вместе с присутствующими зрителями на Центральной площади за действом наблюдали через онлайн-трансляции в социальных сетях и на региональном телеканале «Моя Удмуртия».