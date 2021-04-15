Какую классическую музыку предпочитают россияне в 2021 году

Самый популярный современный исполнитель оперы — итальянский певец и великий тенор Андреа Бочелли. Среди композиторов россияне в первую очередь предпочитают Людовико Эйнауди и Оулавюра Арнальдса. Их произведения легко узнать по изящному сочетанию классики с элементами других музыкальных направлений. У Эйнауди это рок, эмбиент, поп-музыка и фолк, у Арнальдса — виртуозное сочетание струнных, фортепиано и электронных битов.



Топ-5 самых прослушиваемых плейлистов с академической музыкой

Также в топы по прослушиваниям вошли постминималистичные треки Макса Рихтера и творения кинокомпозитора Ханса Циммера — автора саундтрека к «Королю Льву» и «Человеку Дождя».

Среди представителей золотого фонда мировой музыкальной культуры в наушниках у пользователей СберЗвука чаще всего Амадей Моцарт, Антонио Вивальди, Иоганн Бах, Людвиг ван Бетховен и Петр Чайковский.

Самыми просматриваемыми классическими концертами в Okko стали «Волшебная музыка Disney» в сопровождении симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», онлайн-концерт классической и джазовой музыки в исполнении Дениса Мацуева, онлайн-концерт Ильдара Абдразакова и Игоря Бутмана ко Дню Победы, концерт Камерного ансамбля «Солисты Москвы» (художественный руководитель и дирижёр - Юрий Башмет) и «Верди. Реквием» оркестра «MusicAeterna» под управлением Теодора Курентзиса. 15 апреля в честь Международного дня культуры мультимедийный сервис Okko представит эксклюзивный гала-концерт Пласидо Доминго. Исследование проводилось с 1 января 2021 года по 12 апреля 2021 года.