Фронтмен Brutto снял жену и сына в клипе «Годзе»

Режиссером нового клипа стал Дмитрий Авдеев, который также работал над видео на песни “12 Обезьян”, “Вечірнє сонце” и “Чайка”. Съемки проходили на пляже под Одессой. Драматургия клипа построена на небольшом количестве локаций, но глубокой игре актеров клипа и символизме происходящих событий. Все три главные роли сыграли члены семьи фронтмена Brutto - сам Сергей Михалок, его жена Светлана Зеленковская и сын Макар.

Сергей Михалок, фронтмен Brutto: «Годзе»- это наш маленький, семейный “Улисс”. Макарка появился на свет почти одновременно с Brutto и некоторые идеи и смыслы коллектива являются для нас личными, почти сакральными.

Путешествуя как Пилигриммы по свету, мы с Зелей научились скрывать от посторонних волнение за Макара, за остальных детей, за наше будущее. Но в клипе мы постарались показать ту атмосферу, в которой мы находились в первые годы становления Brutto.

Сейчас главные бури позади и мы верим, что именно наши дети дают нам силы идти своим путём даже в самые тёмные времена. Кстати, хотя Макар плавает с двух лет, мы всё-таки почти не играли волнение во время съёмок на баркасе, ведь Чёрное Море было в тот день очень беспокойным. Все стихии за нас!”

Клип больше напоминает не иллюстрацию к песне, а полноценный короткометражный фильм. В основу истории клипа легло видение Сергеем Михалком жизни как таковой. Именно поэтому авторы сознательно оставили открытый финал.

"Я могу слушать песню «Годзе» бесконечно. Она настолько многогранна, что и снять хотелось огромное количество версий. У нас получилась эта. И я очень рад, что мы добавили определенной магии. Надеюсь каждый поймет что-то важное для себя. Это фильм с открытым финалом. Это только начало", - рассказал режиссер видео Дмитрий Авдеев.

"Годзе" - заключающая песня альбома "Рокі". В клипе использована не оригинальная версия трека, а обновленная. Автором новой аранжировки стал украинский композитор Роман Григорьев, известный по работе над оперой IYOV.