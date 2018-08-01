Алексей Белов выпустил сингл «В Москве жить»

Трек является первым синглом с будущей пластинки Алексея Белова, над которой сейчас трудится музыкант.

«Я жил в больших мегаполисах. Где-то два года в Нью-Йорке и почти десять лет с Лос-Анджелесе. Москва – это город, который во многом превосходит эти мегаполисы по своей энергетике, по истории. В Москве абсолютно неподражаемая атмосфера. А песню я написал, когда начался Чемпионат мира и я оказался в Москве. Все вокруг воют, кричат, руками машут, прыгают, скачут – весело! Вот так и родилась эта песня», - рассказывает Алексей Белов.

В ближайшее время выйдет клип на песню «В Москве жить», съёмки которого прошли в конце июля в Москве.