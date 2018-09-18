Авраам Руссо впервые рассказал об избиении и похищении по заказу Исмаилова

Заказчиком преступления в СКР считают господина Исмаилова, который якобы хотел склонить исполнителя к «ведению совместной концертной деятельности» на невыгодных для того условиях. Защита бизнесменов считает подозрения в их адрес «нелепыми и абсурдными» и недоумевает, почему господин Руссо написал заявление о его похищении в правоохранительные органы через 14 лет после описываемых им событий.

Бывшего гендиректора ресторана «Прага» и акционера холдинга АСТ, владевшего Черкизовским рынком, Заура Марданова оперативники задержали у него дома в шесть часов утра. После этого по месту жительства бизнесмена на протяжении нескольких часов следователи главного управления по расследованию особо важных дел СКР проводили обыск. Затем господина Марданова отвезли в здание ГСУ СКР в Техническом переулке. Там бизнесмену предъявили постановление о задержании в соответствии со ст. 91 УПК РФ (на срок до 48 часов), после чего его допросили в качестве подозреваемого.

Все эти мероприятия проводились в рамках уголовного дела об избиении и похищении в 2004 году в центре Москвы популярного исполнителя Авраама Руссо. По данным источников «Коммерсанта», сам певец и написал накануне заявление в правоохранительные органы. Уголовное дело, по данным собеседников издания, было возбуждено 17 сентября в 4:30 утра на основании рапорта об обнаружении преступления, который был подписан двумя часами ранее.



Авраам Руссо

По некоторым данным, в понедельник вечером была проведена очная ставка между задержанным и заявителем. Предполагается, что 18 сентября СКР обратится в суд с ходатайством об избрании господину Марданову меры пресечения.

По данным “Коммерсанта”, предварительная версия следствия состоит в том, что в конце января 2004 года основной владелец АСТ Тельман Исмаилов разработал план похищения Авраама Руссо, чью концертную деятельность он одно время финансировал, но затем это сотрудничество было прекращено из-за конфликта между певцом и бизнесменом. Для выполнения задуманного, считает следствие, господин Исмаилов привлек своего племянника Заура Марданова, который согласился осуществить план своего дяди и, в свою очередь, взял в помощники пять «неустановленных следствием лиц» из своего ближайшего окружения.

Тельман Исмаилов, говорится в деле, распределив роли среди участников преступной группы, осуществлял общее руководство ею, а также обеспечил всех сообщников транспортом. По предложению организатора, считает следствие, после похищения певца его должны были на машине увезти на дачу бизнесмена в подмосковном поселке Апрелевка.

Вечером 31 января 2004 года, говорится в деле, «пользуясь доверием» со стороны господина Руссо, тогдашний владелец Черкизовского рынка пригласил певца поужинать в принадлежащий ему ресторан «Прага» на Арбате. Пригласив господина Руссо в свой служебный кабинет, Тельман Исмаилов совместно с Зауром Мардановым и его помощниками отобрали у потерпевшего мобильный телефон, после чего избили гостя, «нанеся ему удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, повлекшие легкий вред здоровью», тем самым «подавив его волю к сопротивлению». После этого Тельман Исмаилов, считает следствие, потребовал от певца отменить все свои концерты, заключить контракт уже с ним и проводить все дальнейшие выступления лишь для господина Исмаилова и его гостей. Для «склонения потерпевшего к выполнению выдвинутых требований» певца на заднем сидении неустановленного автомобиля «против его воли» привезли в Апрелевку. После того как вечером 1 февраля господин Руссо согласился выполнить все требования похитителей, говорится в деле, Тельман Исмаилов дал указание его отпустить.

Адвокат Марина Русакова, представляющая интересы Тельмана Исмаилова, считает подозрения в адрес ее подзащитного «незаконными, надуманными и абсурдными». «Заявление о таком тяжком преступлении, поданное спустя 14 лет, выглядит совершенно нелогичным, а спешка с возбуждением дела в 4:30 утра вообще необъяснима»,— сказала она “Коммерсанту”. Адвокат также выразила недоумение тем обстоятельством, что господин Руссо не сообщил о своем похищении правоохранительным органам даже тогда, когда расследовалось дело о покушении на него в 2006 году, а вспомнил только сейчас.

Отметим, что это уже второе резонансное дело, фигурантом которого стал бывший владелец Черкизовского рынка. Как уже сообщал “Коммерсантъ”, бизнесмен числится в международном розыске по обвинению в организации убийства двух бизнесменов в Подмосковье в мае 2016 года. По этому делу проходят двое родственников господина Исмаилова (один также числится в розыске, дело в отношении другого сейчас рассматривается судом). Никто из семьи Исмаиловых вины в инкриминируемых им деяниях не признает, а их защита называет показания против них оговором.