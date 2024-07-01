Авраам Руссо спел, как танцор диско

Авраам Руссо появился в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» с музыкантами и бэк-вокалистками, чтобы выступить с живым концертом в прямом эфире. Начал артист с топовой «Обручальной», без которой не обходится ни одна свадьба, согрел слушателей «Шоколадкой Чикитой», а потом устроил настоящую дискотеку с хитами 2000-х. Прозвучали такие известные песни из нулевых, как «Знаю», «Просто любить тебя».



Авраам Руссо устроил дискотеку на радио

«Многое было в жизни – и терял я ее, и заново родился. Но, как говорят, родился я точно в рубашке. Гастролирую, у нас всегда есть работа. Песни, которые только что спел, как минимум 300 миллионов русскоговорящих знают. Это же благословение, правда? И воспринимают меня, и любят по-прежнему», – поделился певец с ведущими шоу «Мурзилки Live».



В жизни было всякое, но родился в рубашке

В этом году у Авраама Руссо юбилей – 21 июля ему исполнится 55 лет. Как и с кем он планирует отметить серьезную дату, артист рассказал Брагину, Гордеевой и Захару. Конечно же, праздновать будет с семьей, с которой видится наездами. Жена Морела и дочки Эмануэлла и Аве Мария живут за рубежом.

«На день рождения обязательно будем все вместе. Они реально ждут меня с нетерпением, больше трех месяцев ждут, не получалось увидеться. Я ведь был в России и остался в России, просто периодически лечу туда-сюда», – рассказал артист.

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Имея солидный запас всеми любимых хитов, Авраам постоянно пополняет репертуар. С одной из новинок певец познакомил слушателей «Авторадио» на живом концерте. Это композиция «Мужчина вышел погулять», выпущенная совсем недавно.



Его новый хит заставит мужчин танцевать

«Первый раз я с ней выступаю, кроме своей студии больше нигде еще ее не пел», – заметил Руссо.

Поводом для этой песни, признался артист, стал звонок его друга-композитора Артема Орлова. Друг сразу предупредил об особых условиях: клип к песне должен быть снят в стиле диско.

«Был в 80-е фильм такой – «Танцор диско». Мне отправляли куски из него, и мы готовились насколько могли. Это не мой жанр, но сделали все по максимуму. Цель была такая: как на любой свадьбе поют «Обручальную», на этой песне все мужчины должны выходить танцевать», – заявил Авраам Руссо.