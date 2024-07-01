Авраам Руссо спел, как танцор диско

Опубликовано пользователем

Певец Авраам Руссо исполнил на «Авторадио» хиты из нулевых и устроил эксклюзивную премьеру новой танцевальной композиции.

Авраам Руссо появился в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» с музыкантами и бэк-вокалистками, чтобы выступить с живым концертом в прямом эфире. Начал артист с топовой «Обручальной», без которой не обходится ни одна свадьба, согрел слушателей «Шоколадкой Чикитой», а потом устроил настоящую дискотеку с хитами 2000-х. Прозвучали такие известные песни из нулевых, как «Знаю», «Просто любить тебя».

Авраам Руссо устроил дискотеку на радио
Авраам Руссо устроил дискотеку на радио

«Многое было в жизни – и терял я ее, и заново родился. Но, как говорят, родился я точно в рубашке. Гастролирую, у нас всегда есть работа. Песни, которые только что спел, как минимум 300 миллионов русскоговорящих знают. Это же благословение, правда? И воспринимают меня, и любят по-прежнему», – поделился певец с ведущими шоу «Мурзилки Live».

В жизни было всякое, но родился в рубашке
В жизни было всякое, но родился в рубашке

В этом году у Авраама Руссо юбилей – 21 июля ему исполнится 55 лет. Как и с кем он планирует отметить серьезную дату, артист рассказал Брагину, Гордеевой и Захару. Конечно же, праздновать будет с семьей, с которой видится наездами. Жена Морела и дочки Эмануэлла и Аве Мария живут за рубежом.

«На день рождения обязательно будем все вместе. Они реально ждут меня с нетерпением, больше трех месяцев ждут, не получалось увидеться. Я ведь был в России и остался в России, просто периодически лечу туда-сюда», – рассказал артист.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!

Имея солидный запас всеми любимых хитов, Авраам постоянно пополняет репертуар. С одной из новинок певец познакомил слушателей «Авторадио» на живом концерте. Это композиция «Мужчина вышел погулять», выпущенная совсем недавно.

Его новый хит заставит мужчин танцевать
Его новый хит заставит мужчин танцевать

«Первый раз я с ней выступаю, кроме своей студии больше нигде еще ее не пел», – заметил Руссо.

Поводом для этой песни, признался артист, стал звонок его друга-композитора Артема Орлова. Друг сразу предупредил об особых условиях: клип к песне должен быть снят в стиле диско.

«Был в 80-е фильм такой – «Танцор диско». Мне отправляли куски из него, и мы готовились насколько могли. Это не мой жанр, но сделали все по максимуму. Цель была такая: как на любой свадьбе поют «Обручальную», на этой песне все мужчины должны выходить танцевать», – заявил Авраам Руссо.

Быстрый поиск: 