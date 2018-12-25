СК завершил расследование дела о похищении Авраама Руссо

"Главным управлением по расследованию особо важных дел следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Заура Марданова, Владимира Гусакова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "в", ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека)", - говорится в сообщении.



Авраам Руссо

По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года, действуя в сговоре, обманом обеспечил приезд Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где совместно с иными лицами насильно удерживал и избивал потерпевшего. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях".

"Подавив волю к сопротивлению, обвиняемые насильно поместили потерпевшего на заднее сидение автомобиля и переместили в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время собрано достаточно доказательств, уголовное дело направлено в Генпрокуратуру России для утверждения обвинения, передает РИА Новости. Уголовное дело в отношении остальных участников данного преступления выделено в отдельное производство, по нему сейчас продолжается расследование. Также продолжается международный розыск Исмаилова и других лиц.