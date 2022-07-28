Генпрокуратура назвала заказчика и исполнителей попытки убийства Авраама Руссо

«Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Демкина, Виталия Джуры и Алексея Трясникова, обвиняемых в покушении на убийство эстрадного исполнителя Авраама Руссо и его охранника Романа Фетисова», - сообщили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Хамовнический районный суд Москвы с участием присяжных заседателей.

«В зависимости от преступной роли действия Демкина квалифицированы по ч. 3 ст. 30, пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), Трясникова и Джуры - по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство)», - уточнили в Генпрокуратуре.



Авраам Руссо

По версии следствия, в 2006 году Исмаилов, "испытывая личные неприязненные отношения к эстрадному исполнителю Аврааму Руссо, отказавшемуся от его личного покровительства, принял решение его убить".

Как считает следствие, найти исполнителей Исмаилов поручил личному охраннику.

"Через неустановленных следствием лиц охранник нанял за денежное вознаграждение Демкина, Джуру и Трясникова. Согласно разработанному плану, Демкин незаконно приобрел автомат Калашникова и патроны к нему, а Джура и Трясников - мобильные телефоны для связи между собой и получения сведений о маршрутах Руссо", - сообщает Генпрокуратура.

19 августа 2006 года возле дома на Плющихе Демкин "не менее шести раз выстрелил в Руссо и находившегося вместе с ним в салоне автомашины охранника Фетисова". Руссо получил четыре ранения левого бедра.







"Несмотря на то, что фигуранты уголовного дела изначально попали в поле зрения оперативных сотрудников, преступление длительное время оставалось нераскрытым из-за отсутствия достаточных доказательств", - сообщили в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что только в 2020 году "удалось получить доказательства причастности Демкина к совершению преступления, а затем установить и его пособников".

В 2014 г. Демкин скончался.

"Расследование уголовного дела в отношении организатора преступления Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается", - заявили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что Руссо заявлен иск на возмещение морального вреда в сумме 5 млн руб.

В настоящее время Исмаилов скрывается в Черногории, где в октябре 2021 года получил политическое убежище.

В Генпрокуратуре России сообщили о направлении в Черногорию ходатайства о начале процедуры отмены решения о предоставлении Исмаилову убежища.

В начале февраля 2022 года Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу в ответ на предоставление этой страной политического убежища Исмаилову.