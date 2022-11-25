В Москве с размахом отпраздновали 530-летие Кубы

Закрытое мероприятие состоялось 23 ноября и собрало в новом изысканном клубе «VARVARKA​ III» не только ценителей сигар, но и поклонников высокой кухни, музыки и общества.​

VARVARKA III — это уникальное мульти-пространство, объединившее в себе ресторан, винный бутик и сигарный клуб. Место для вдумчивых и умных бесед, спокойствия и комфорта, вкусной кухни и уютной атмосферы в одном месте. Основные принципы клуба: верность традициям сигарной культуры и высокий уровень сервиса, напитков, сигар и блюд.

Главная идея​ заведения​ – каждый гость должен найти то, что понравится именно ему. В отличие от многих сигарных клубов, здесь создано отдельное самодостаточное меню ресторана, которое вписывается в общую концепцию вкуса, разнообразия и яркости ощущений.

Как раз яркости в этот вечер было не занимать! Стильный и сдержанный дизайн заведения наполнился элегантной публикой, чувственными танцами артистов "Caribbean show", великолепной музыкой и тонким табачным ароматом.



Авраам Руссо

Среди гостей праздника были замечены звезды сериала «Кухня», которые впервые за долгое время встретились вне съемочной площадки - Марк Богатырев и Дмитрий Назаров с супругой, а так же​ Хуан Карлос Эскалона — советник посла Кубы по туризму,​ Сергей Карякин – вице-чемпион мира по шахматам, певец​ Авраам Руссо,​ Константин Цзю,​ Олег Масленников-Войтов, режиссер​ Андрей Житинкин, теле-радио ведущая и актриса​ Алла Довлатова​ и др.

Украсили вечер выступления кубинской музыкальной​ группы "Raisa Reve&friends" и джазового исполнителя Чарли​ Армстронга (как поговаривают, внука легендарного Луи Армстронга).​ Познавательную ноту внесли мастер-классы​ табачного эксперта Дмитрия Друца и известного шефа-сомелье Влада Маркина.



Чарли​ Армстронг

Расходились гости неохотно, многие завершили приятный вечер прогулкой по Варварке до Красной площади, что более, чем позволяет уникальное расположение заведения — в одном из самых легендарных зданий Москвы Гостином дворе, буквально в 100 метрах от сердца столицы.

Фото предоставлены агентством Royal PR. Фотографы: Анатолий Ломохов, Елизавета Соколовская