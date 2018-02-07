Эмин Агаларов запустит молодежную радиостанцию

Новый формат не будет конкурировать с «Русским радио», как это делало большинство запускавшихся в последнее время станций, а попытается занять одну нишу с более ориентированными на западную музыку «Европой плюс» и «Радио Energy». Продажа Best FM не позволит осуществиться планам ее предыдущего владельца сенатора Виталия Богданова запустить на ее частоте новостное радио НСН.

Эмин Агаларов рассказал “Ъ” о покупке радиостанции Best FM у сенатора Виталия Богданова. На ее частоте он планирует запустить радио «Жара FM». «У меня уже есть фестиваль "Жара", телеканал "Жара" в партнерстве с Сергеем Кожевниковым и Григорием Лепсом, мы проводим премию "Жара", теперь я купил радио»,— поясняет он. Сумму сделки господин Агаларов не раскрывает. Одобрение Федеральной антимонопольной службы пока в процессе получения, сделка закрыта 5 февраля, уточнил он. Гендиректор «Мультимедиа холдинга» (ММХ) Виталия Богданова Евгения Киселева подтвердила информацию о продаже Best FM.

Best FM занимает 39-ю позицию среди почти 50 московских радиостанций. Станция вещала с 2004 года и транслировала только зарубежные хиты, пока в августе 2015 года в эфир не добавились российские исполнители, которые испытывали трудности с ротациями на «Русском радио». В 2017 году Best FM вернулась в прежний формат только с западными хитами. Во вторник на ее частоте звучали в том числе песни Эмина Агаларова, убедился корреспондент “Ъ”.

«Жара FM» будет молодежной станцией для слушателей 12–35 лет, ребрендинг планируется завершить в течение двух месяцев. «Прежде чем покупать станцию, я изучил все, что продается и было куплено за последние 15 лет»,— рассказывает Эмин Агаларов. Он пришел к выводу, что за последние годы «реально выросла» только одна станция — Like FM, запущенная «Газпром-медиа» в 2015 году вместо «Сити FM». Остальные — «Русский хит», запущенный вместо «Столицы FM» Михаила Гуцериева, «Новое радио» «Европейской медиагруппы», запущенное вместо «Радио Рекорд», «Страна FM», запущенное основателями «Шансона» на частоте «Кекс FM»,— «просто дублируют то, что сделано на "Русском радио", и борются за одного и того же слушателя», считает господин Агаларов. По его словам, на «Жаре FM» будет российская и иностранная музыка в пропорции примерно 50 на 50, станция будет конкурировать с тем, что делают «Европа плюс» и «Радио Energy». «Мы выбрали нишу, которая не сильно занята»,— считает Эмин Агаларов.

Новой станции будет трудно на сложившемся рынке, где все ниши в мейнстриме плотно заняты, сказал “Ъ” топ-менеджер одного из радиохолдингов. «Думаю, суть проекта в том, что станция с названием, созвучным с наименованием телеканала, фестиваля и премии может быть использована для поддержки материнского бренда. Решение логичное»,— полагает гендиректор компании «ГПМ Радио» (управляет «Авторадио», Energy, Like FM и др.) Юрий Костин.

Развитие радиостанции не быстрый проект, говорит Эмин Агаларов. Окупить инвестиции он надеется за восемь—десять лет: в радио можно интегрировать коллаборации с рекламодателями, среди которых арендаторы ТЦ «Крокус», плюс синергию дадут другие медийные активы — телеканалы «Жара», «Твой дом» и «Крокус ТВ». Кто будет управлять станцией, господин Агаларов не уточнил, его партнер по телебизнесу Сергей Кожевников не имеет отношения к сделке, и, «поскольку новая команда не сформирована, рано говорить о том, кто будет работать над новым проектом».

Как сообщал ранее “Ъ”, еще недавно Виталий Богданов планировал перезапуск Best FM, чьи бизнес-результаты его не устраивали. В прошлом году ММХ анонсировал на конференции для радиокомпаний запуск радио «Национальная служба новостей» (НСН), запланированный на декабрь. Источники “Ъ” в радиохолдингах говорили, что НСН должно было вещать на частоте Best FM, но запуск формата переносился. В итоге переформатирование прекратилось, потому что стороны вышли на сделку, объясняет один из собеседников.