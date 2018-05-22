EMIN рассказал о съемках клипа с Трампом

По словам EMIN, Трамп моментально согласился участвовать. «Но он сразу задал один вопрос – сколько это займет времени. Я понял, что, если я скажу — больше 10 минут, он не согласится», — вспоминает поп-исполнитель. Сцену с участием Трампа действительно сняли за 10 минут в конференц-комнате отеля Ритц Карлтон в Москве.



Эмин Агаларов

Клип можно будет увидеть меньше, чем через месяц, пишет Газета.ru.

Дональд Трамп уже появлялся в другом клипе EMIN — в 2013 году вместе с участницами конкурса «Мисс Вселенная» он принял участие в съемках музыкального видео In Another Life.