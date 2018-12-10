Лещенко увезли на скорой из концертного зала

Это премия за доброту в искусстве, благотворительный проект, направленный на улучшение культурной и духовной атмосферы в обществе.

Певец почувствовал себя плохо за кулисами и пришлось вызвать неотложку, сообщают Дни.ру.



Лев Лещенко

Концертный директор певца Льва Лещенко Олег Дмитриев рассказал о причинах госпитализации артиста и состоянии его здоровья Пятому каналу.

По словам Дмитриева, Льву Валерьяновичу стало нехорошо из-за напряженного концертного графика — незадолго до выступления, перед которым артист почувствовал себя плохо, Лещенко прилетел из Тюмени, где тоже провел концерт.