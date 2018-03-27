Кобзон получил премию «За вклад в развитие культуры»

"26 марта 2018 года в Центральном академическом театре Российской Армии прошла церемония награждения лауреатов премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры", — говорится в сообщении.

Как сообщают в ведомстве, директор департамента культуры Минобороны РФ Владимир Буздыган отметил, что данная премия является успешным примером популяризации армейской культуры.

"Департамент культуры Министерства обороны Российской Федерации в последние годы особое внимание уделяет прямому диалогу с обществом, уходя от старых форматов работы и опираясь на современные тренды. Поэтому среди победителей не только мэтры культуры, но и новые лица", — говорится в сообщении.





Награждение проходило в девяти номинациях. "В первой номинации "За вклад в развитие культуры" победил Иосиф Кобзон", — сообщают в Минобороны. Также лауреатами стали поэт Андрей Дементьев ("Литературное творчество"), скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Игнатов ("Изобразительное искусство"), заслуженный артист РФ Борис Галкин ("Театральное искусство"), творческий коллектив Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского ("Культурно-просветительские проекты в области библиотечного, музейного дела, народного, литературного творчество, театрального, музыкального, изобразительного искусства"), режиссер сценических видеоинсталяций Дмитрий Костарев ("Мультимедиа проекты"), эстрадная группа "Александров-Парк" ("За активную культурно-шефскую работу"), режиссер Алексей Пиманов ("Произведение аудиовизуальных искусств"), народный артист РСФСР Лев Лещенко ("Музыкальное искусство").

РИА Новости