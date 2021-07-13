Loc-Dog и Лев Лещенко спели о преодолении

Певца Льва Лещенко выписали из инфекционной больницы в московской Коммунарке.

Певец сообщил, что получил последний отрицательный анализ на коронавирус, и лечащий врач сказал ему: « "Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки!».



Лев Лещенко



Певец попал в больницу 24 марта, его анализ на коронавирус дал положительный результат. Диагноз подтвердился и у жены артиста.



Второй тест на COVID-19 у Лещенко и его супруги был отрицательным.