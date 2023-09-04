Лев Лещенко пожаловался на маленькую пенсию

По словам Лещенко, он получает 30 тысяч рублей. Было бы меньше, но спасают доплаты за звания. Лев Валерьянович отмечает, что для простого человека эти выплаты покажутся внушительными, но, для таких «заслуженных», как он, этого недостаточно.



Лев Лещенко

«Я не люблю говорить на эту тему, но у меня маленькая пенсия, — заявил артист. — Не типичная для нашего жителя. По большому счету для простого человека она — внушительная. А для заслуженных людей моя пенсия — мизерная. 30 тысяч я получаю. Была бы хотя б такая, как средняя заработная плата в Москве. 50-60 тысяч в месяц, думаю, было бы достаточно», - рассуждает артист.

Его жена Ирина получает значительно меньше, в районе 12 тысяч рублей. Тем не менее, супруги живут в двухэтажном загородном доме с хорошим ремонтом в прованском стиле.

Лещенко давно не рассчитывает на пенсию, ещё многие годы назад и делился, что намерен заняться бизнесом, ибо пение - это не стабильный доход, а с возрастом всё намного сложнее. Тогда же, больше 20 лет назад, певец вместе с братом открыл мебельное производство во Владимирской области. Фабрика начала работу с нуля и первые годы были самыми тяжелыми, но потом дело пошло в гору.

Несмотря на разные кризисные периоды производство удалось сохранить. Ранее владельцами были лишь артист и его брат, теперь же предприятием владеют партнеры, а певец входит в учредительный совет и владеет долей. По словам Лещенко, огромных денег предприятие никогда не приносило, но хватает на жизнь и творчество, а большего ему и не надо.