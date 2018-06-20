Скончался балалаечник-виртуоз Михаил Рожков

Об этом сообщается на странице Благотворительного фонда имени Михаила Рожкова в сети "ВКонтакте".

"Сегодня из жизни ушел замечательный человек, Артист с большой буквы Михаил Рожков! Спасибо вам за ваше присутствие в наших сердцах, за ваши бесценные советы и поддержку! Вечная память великому человеку!" - написал президент фонда Максим Гуменюк.



Михаил Рожков

Михаил Рожков родился 30 августа 1918 года. В 1946 году создал балалаечный дуэт с Геннадием Быковым. В 1953 году окончил факультет народных инструментов Московского музыкально-педагогического института имени Гнесиных по классу балалайки (педагог А. И. Илюхин).

В 1958 году создал первый профессиональный дуэт балалайки и гитары совместно с Георгием Меняевым. Дуэт гастролировал в СССР и за рубежом в течение пятнадцати лет. После смерти Меняева, гастролировал с пианисткой Светланой Сорокиной, а затем с гитаристом Юрием Черновым. Поклонниками его творчества были народные артисты СССР Любовь Орлова, Пётр Глебов, Леонид Утёсов и многие другие.

Исполнения Рожкова можно услышать в более чем пятидесяти фильмах, среди них «Василий Андреев», «Война и мир», «Течет Волга», «А зори здесь тихие…», «Простая история», «Тени исчезают в полдень» и другие.