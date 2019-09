Альбом Lover Тейлор Свифт стал ее шестым альбомом в топе

Итоги прошедшей недели подвел в воскресенье музыкальный журнал Billboard.

По его сведениям, "Lover" разошелся за первую неделю после своего релиза тиражом 867 тыс. экземпляров, из которых 679 тыс. составили физические продажи. "Этот альбом стал шестым по счету первым местом суперзвезды", - информировал журнал. Его специалисты считают, что Тейлор добилась еще большего успеха только с диском Reputation 2017 года. Этот альбом разошелся за первую неделю тиражом 1,238 млн экземпляров (1,216 млн реально проданных альбомов). Прошлый рекорд был установлен 16 ноября 2017 года.



Lover

Издание обращает внимание, что Свифт еще никогда не опускала планку ниже 500 тыс. экземпляров в неделю. Ранее она также стала единственной певицей, альбомы которой четырежды возглавляли ведущие хит-парады Соединенного Королевства в течение десяти лет. Речь об альбомах "Lover", "Red", "1989" и "Reputation".

"Я лишь хотела очень поблагодарить вас, ребята, за одну из самых лучших недель моей жизни. Любых слов благодарности будет мало", - сказала Свифт в своем Twitter.

29-летняя Тейлор Свифт в августе завоевала премию MTV Video Music Awards (MTV VMA) в самой престижной номинации "Видео года". Победу певице принес ролик на композицию "You Need To Calm Down".

Свифт в том же месяце возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes. По его подсчетам, артистка за календарный год заработала $185 млн. Значительную часть этой суммы ей принесло мировое турне Reputation Stadium Tour в поддержку одноименного альбома. Только в США сборы от продажи билетов на концерты составили рекордные $266 млн. Кроме того, певица заключила выгодный контракт со звукозаписывающей студией Republic Records, и, как ожидается, получит существенный доход от продаж альбома Lover.