Алиса Вокс выпустила «Поп»

Это третий сольный альбом Алисы Вокс после её ухода из группы «Ленинград», однако не стоит ожидать от этого альбома музыку или лексику в духе Сергея Шнурова. Как неоднократно говорила сама Алиса Вокс: «Если бы я хотела продолжать петь песни в стиле Ленинграда,- я бы оттуда не уходила». Тем не менее, при Алисе остаются её фирменные высокие ноты, неутомимый кураж и лёгкая доля самоиронии.

Одну из песен на альбоме «Поп» написал специально для Алисы Вокс знаменитый советский и российский композитор Владимир Матецкий, автор таких хитов, как «Только этого мало» и «Луна-луна». Композитора и певицу связывает давняя дружба.

Часть средств на запись этого альбома собрали фанаты певицы на сайте Planeta.ru. В числе прочих лотов, был продан за 100 000 рублей "Деловой обед с певицей". Покупатель пожелал остаться неизвестным.



ТЕКСТ

Альбом доступен для прослушивания и скачивания на всех онлайн-ресурсах во вторник 18 июня.