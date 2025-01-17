Алиса Вокс поделилась своими «Антеннами»

После трехлетнего перерыва Алиса Вокс уверенно заявляет свои рок-амбиции в новом сингле. «Антеннами» - это проникновенная баллада с обилием электрогитар и пронзительным вокалом: местами, чувственным с элементами фолка.

Сингл выходит одновременно с клипом. Клип «Антеннами» - это футуристическая антиутопия о том, что природа рано или поздно возьмёт своё. Это совместное творчество арт-директора и AI-художника Арсения Мышцына и Алисы Вокс.

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4 месяца шла работа над клипом от съёмок до финального монтажа. В процессе работы были сгенерированы и обработаны около 2500 изображений с использованием нейросетей Midjourney и Stable Diffusion. Около 1000 из этих изображений далее были оживлены с помощью Runway Gen-3 и Luma Dream Machine. Каждое изображение и видео было тщательно отобрано из нескольких вариантов для того, чтобы клип был максимально цельный и передавал сюжетный замысел. На базе фотографий и специально отснятых видео-материалов был создан AI-аватар певицы, который впоследствие также был оживлён и интегрирован в клип.



Алиса Вокс

Алиса Вокс - это мультижанровый артист, автор, продюсер и исполнитель, в чьих работах можно найти буквально всё от прозрачного синти-попа до ироничного ска, через рок и инди. Известна широкой публике по песне «Экспонат», однако свободна в своих музыкальных решениях, и легко выпускает абсолютно разные релизы. Неизменным знаком качества остаётся уникальный вокал с широчайшим диапазоном и сложные авторские аранжировки.