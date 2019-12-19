Бывший возлюбленный Ольги Бузовой снялся в клипе экс-солистки «Ленинграда»

Это клип на песню «Найти», выпущенную 2 года назад в её предыдущем альбоме «Новая Алиса Вокс». Образ певицы в этом клипе действительно не имеет ничего общего с её бунтарским прошлым и настоящим, и в песне собственного сочинения она демонстрирует не только вокальные данные, но и свою лирическую сторону. Возможно, именно с целью подчеркнуть свою способность быть разной, певица специально выбрала для съёмок платье, в котором выступала со Шнуровым на «Новой Волне» в 2015 году.

Кроме певицы, в съёмке приняли участие Тимофей Майоров - «идеальный бывший» Ольги Бузовой, как она сама охарактеризовала его в своём инстаграме, и ведущая солистка Большого Театра - Алёна Ковалёва.



Алиса Вокс

Режиссёром видео стал Максим Боев («Мальчишник», «Селфи#Selfie»), оператором выступил Иван Мамонов - сын актёра и музыканта Петра Мамонова.