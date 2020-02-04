Алиса Вокс выпустила клип с Вадимом Галыгиным и братьями Запашными

Шестиминутный мини-фильм на ироничную песню о современных реалиях соцсетей «Для Инстаграма» - кажется, это именно то, чего все от неё так долго ждали. Артистка радикально сменила музыкальный стиль, и вернулась к полюбившемуся когда-то в её исполнении хулиганскому поп-панку с элементами шансона.

В красочном клипе альтер-эго певицы, - неудавшаяся инста-модель Пантера Икс, зверски разделывает гору разноцветных плюшевых зайцев, хищно поедает их глянцевые внутренности и весьма вызывающе размазывает по лицу розовую с блёстками кровь (а какой еще может быть кровь плюшевого зайца?). А затем у типичной девушки из Инстаграма происходит встреча с бедно одетым мужчиной, который впоследствии оказывается известным холостым олигархом.

В главной роли снялся известный комик Вадим Галыгин, а в эпизодах можно заметить братьев Запашных и создателя шоу «Mama Travel» телеведущего Ивана Чуйкова.