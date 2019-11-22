Глюкоза безудержно танцует с Гариком Харламовым в новом клипе

Видеоклип снят режиссером Станиславом Морозовым. По словам создателей видео, юморист и шоумен Гарик Харламов, как никто другой, олицетворяет все то, о чем поется в песне.

- Я всегда за свободу в движениях и за самовыражение. Часто наблюдала за людьми на вечеринках, за их отчасти скованными образами, и считаю, что нужно уметь отдыхать по-настоящему, если душа просит танцевать - нужно вставать и зажигать, - говорит Глюкоза. - Песня «Танцевач» как раз про свободного и раскованного «танцующего человека». Это точно не танцор, а именно «Танцевач»! У меня не было сомнений: только Гарик может по-настоящему и ярко сыграть эту роль!



Глюкоза на съемках

Видео начинается с того, что героиню везут на каталке в карету скорой помощи. Затем зрителям показывают предысторию – танцевальную вечеринку, которая привела ее участников к таким тяжелым последствиям. Затем действие перемежается - то клуб с безупречно красивой Глюкозой и суетящимся Гариком Харламовым, то искаженные лица людей у кареты скорой.

- Трек очень зажигательный, весёлый и танцевальный. Хочется, чтобы люди сбросили макси и под песню «Танцевач» выходили на дискач! – говорит Глюкоза.

Вся песня выстроена на одном танцевальном бите, без развития музыкальной идеи. Трек действительно танцевальный, но из-за отсутствия аранжировочных находок многим может показаться утомительным.