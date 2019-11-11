Глюкоза и Натан спели дуэтом

«Какое же счастье - просто бежать и не чувствовать боли. Недавно мне прооперировали пальчик на ноге, и я иду, нет, даже бегу на поправку!! Теперь я ещё больше ценю состояние, когда ничего не болит!» - рассказала Глюкоза. - Я долгое время не могла нормально ходить, было очень больно. Признаюсь, что из-за боли даже плакала.»

