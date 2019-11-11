Глюкоза и Натан спели дуэтом

Как сообщили агентству Intermedia представители музыкантов, идея о совместной работе пришла к Глюкозе и Натану спонтанно. Они сразу нашли контакт, а запись песни прошла быстро, легко и принесла артистам массу удовольствия.
- Для меня наш дуэт «Улетай» является знаковым и продолжает новый виток в моем творчестве, - говорит Глюкоза. - Хочется поблагодарить Натана, мне всегда приятно работать с талантливыми и модными артистами. Я думаю, что песня найдет отклик в сердцах многих слушателей, она одновременно простая, легкая и очень глубокая. «Улетай» о чувствах, о расставании, об эмоциях, которые знакомы нам всем. А я от всего сердца желаю каждому относиться к любым ситуациям с легкостью и двигаться дальше в светлое и интересное будущее.
- Это был крутой экспириенс, - добавляет Натан. - Все то, что делается спонтанно, получается лучше всего! Глюкоза очень женственная и приятная девушка. Что же творилось на студии, вы бы знали! (шучу). Глюкоза профессионал, и, кто знает, может это не последняя наша совместная работа?! Мы с Глю похожи и моментально поймали одну волну. Может трек и легкий, и мотив летний, но смысл трека извечная тема - тема любви. В реальной жизни не все истории любви заканчиваются хэппи эндом, иногда нужно вовремя это понять, перестать друг друга мучать и разлететься по разным сторонам.
Релиз композиции состоялся на лейбле Black Star.
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