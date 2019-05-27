Катя Ростовцева планирует стать новой девушкой Джеймса Бонда

По признанию самой Кати, исполняя эту песню, она представляет себя девушкой Джеймса Бонда.



Катя Ростовцева - Брутальный мужчина

«Конечно, любой девушке нравятся фильмы о Бонде. Он решительный, смелый, дерзкий, сильный и невероятно желанный. С таким мужчиной я готова на любые приключения. Именно его образ всплывает в голове каждый раз, когда пою эту песню», - рассказывает Катя Ростовцева.

Поклонники Кати в социальных сетях очень позитивно принимают новинку, называя её безусловным летним хитом. Песня уже активно звучит на радио Дача, на Русском Радио, на Милицейской волне. По словам продюсера проекта и автора песни Ольги Морозовой, в ближайшее время подключатся и другие радиостанции.

«Мы очень любим эту песню. Я считаю, что она выпущена очень вовремя. Лёгкая, танцевальная песня, с нотками юмора – то, что нужно для летнего сезона. Мы верим в эту песню и сделаем всё, что от нас зависит, чтобы её услышали», - делится своими мыслями Ольга Морозова.

По информации от команды Кати Ростовцевой, уже идёт активная подготовка к съемкам клипа на эту песню, которые назначены на июнь. Воплотятся ли Катины фантазии о Джеймсе Бонде в клипе, увидим ли мы там образ героя мечты, скоро увидим.

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