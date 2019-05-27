Катя Ростовцева планирует стать новой девушкой Джеймса Бонда

Опубликовано пользователем

Песни Кати Ростовцевой активно штурмуют крупнейшие радиостанции страны. На днях вышла горячая летняя новинка «Брутальный мужчина», которая стала девятой Катиной песней на радио.

По признанию самой Кати, исполняя эту песню, она представляет себя девушкой Джеймса Бонда.

Катя Ростовцева - Брутальный мужчина
Катя Ростовцева - Брутальный мужчина

«Конечно, любой девушке нравятся фильмы о Бонде. Он решительный, смелый, дерзкий, сильный и невероятно желанный. С таким мужчиной я готова на любые приключения. Именно его образ всплывает в голове каждый раз, когда пою эту песню», - рассказывает Катя Ростовцева.

Поклонники Кати в социальных сетях очень позитивно принимают новинку, называя её безусловным летним хитом. Песня уже активно звучит на радио Дача, на Русском Радио, на Милицейской волне. По словам продюсера проекта и автора песни Ольги Морозовой, в ближайшее время подключатся и другие радиостанции.

«Мы очень любим эту песню. Я считаю, что она выпущена очень вовремя. Лёгкая, танцевальная песня, с нотками юмора – то, что нужно для летнего сезона. Мы верим в эту песню и сделаем всё, что от нас зависит, чтобы её услышали», - делится своими мыслями Ольга Морозова.

По информации от команды Кати Ростовцевой, уже идёт активная подготовка к съемкам клипа на эту песню, которые назначены на июнь. Воплотятся ли Катины фантазии о Джеймсе Бонде в клипе, увидим ли мы там образ героя мечты, скоро увидим.

Слушать на Apple Music

Быстрый поиск: 