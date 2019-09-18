Катя Ростовцева сняла клип с красивыми и брутальными мужчинами

Песня звучит на Русском радио, на Радио Дача, на Радио Шансон, Милицейской волне и других радиостанциях.

Воодушевившись популярностью песни, команда Кати Ростовцевой решила снять клип под руководством известного московского режиссёра Сергея Грея. 11 сентября состоялась премьера клипа на YouTube.

По сюжету клипа перед главной героиней по очереди появляется восемь разных мужчин, а она пытается выбрать себе самого брутального из них. Сама Катя предстаёт перед нами в очень необычных для неё образах. Так увидела её главный стилист на площадке, Алина Герман. Скромная девушка, предпочитающая спортивный стиль, превратилась в дерзкую, сексуальную красотку. Образы удачно дополняют нестандартные для Кати головные уборы – шляпа и белый цилиндр.

«Этот клип стал своего рода экспериментом, новым этапом в нашей творческой жизни. Мы впервые работали с огромной командой профессионалов, которая точно знает, что делать на каждом этапе съемки. Мне кажется, что клип получился ярким и красивым и поддержит популярность песни «Брутальный мужчина», - делится своими впечатлениями продюсер Кати Ольга Морозова.

Рассказывает главная героиня всего происходящего, Катя Ростовцева:

«Это было невероятно круто. Столько красивых мужчин вокруг меня, столько профессионалов, рядом с которыми работать было очень легко. Единственный момент - на площадке было очень жарко. Страсти кипели настолько, что температура в помещении в определённый момент стала зашкаливающей, одному из танцоров даже стало плохо, и пришлось приостановить съёмочный процесс. Но это мелочи. Заполнилось совсем другое – яркий опыт, крутые люди, адреналин и красивые мужчины».

Поклонники Кати Ростовцевой пишут восторженные комментарии в социальных сетях. Все отмечают, что этот клип кардинально отличается от других работ команды Кати. Яркий, динамичный клип с множеством необычных образов даёт возможность по-новому почувствовать песню. Количество просмотров клипа растёт с каждым днём. Что ж, посмотрим, займёт ли песня «Брутальный мужчина» место в сердцах миллионов слушателей, станет ли новым танцевальным хитом этого года.