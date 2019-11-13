Катя Ростовцева сразилась с Джокером

Клип уже набрал миллион просмотров на Youtube. По сюжету, два главных героя, Катя Ростовцева и актёр Тимофей Якомульский, отправляются на важное задание и расправляются с целой командой суперзлодеев, возглавил которую безумный и бесстрашный Джокер. Сама Катя предстала в новом клипе в необычном дерзком образе, с длинным высоким хвостом, в обтягивающей кожаной одежде. Новый образ с длинными волосами очень понравился поклонникам Кати, которые оставляют восторженные комментарии во всех социальных сетях.

Как рассказывает Катя:

«Я первый раз принимала участие в таком необычном клипе. Казалось, что это и не клип вовсе, а какой-нибудь новый триллер. Мы стреляли из настоящих автоматов, всем на площадке выдавались защитные беруши, потому что было очень громко. Снимались боевые сцены, ожесточенные драки, сложные трюки, выполняемые каскадёрами и дублёрами. Съёмки велись на заброшенном заводе. Мы расправились с целой бандой злодеев как самые настоящие супермены. Это было невероятно захватывающе».



Катя Ростовцева и ее Супермен

Супергерои Катя и Тимофей спасли в клипе человечество, а финальная сцена ознаменовалась страстным поцелуем.